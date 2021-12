Nur eine starke Hälfte

Handball: HC 71 Steinheim unterliegt der HSG Altenbeken/Buke und rutscht in der Bezirksliga weiter ab

Steinheim

Erste Halbzeit top, zweite Halbzeit flop. Der HC 71 Steinheim hat in der Handball-Bezirksliga das zweite Auswärtsspiel in Folge bei der HSG Altenbeken/Buke II mit 21:27 verloren. Steinheim ist durch die Niederlage in der Bezirksligatabelle weiter abgerutscht.

Von Heinz Wilfert