Kreis Höxter

Es gibt in mindestens vier der fünf Erwachsenenklassen im Tischtennis-Kreispokal Ende Januar in Brakel einen neuen Titelträger. Lediglich Vorjahressieger TTV Höxter hat es in der 1. Kreisklasse Herren erneut ins Finale geschafft. Über ihren Platz im Final-Heimspiel am Sonntag, 22. Januar, freuen sich die Kreisliga-Herren der DJK Adler Brakel. Alle Endspiele werden zentral in der Sporthalle des Berufskollegs ausgetragen.