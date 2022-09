Nieheim/Brakel

Nieheim lockt an diesem Wochenende die Massen an. Ein paar hundert Meter neben dem Käsemarkt will der FC Nieheim seine Tabellenführung in der Fußball-Landesliga verteidigen und hat gleichzeitig noch etwas gutzumachen. Die Reise der Spvg Brakel führt in den Bielefelder Ortsteil Theesen zum aktuellen Tabellenzweiten. Der Außenseiter gibt sich kämpferisch.

Von Sylvia Rasche