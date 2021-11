Ohne Esterkamp nach Rostock

Das Sagen bei den Uni Baskets hatte am Samstagabend interimsweise Florian Held, der nach dem Erfolg sämtliche Glückwünsche und Komplimente aber direkt ganz unaufgeregt weitergab. „Die ganze Arbeit hatte vorher Steve gemacht, und der Matchplan hat sich ja nicht geändert. Ich hab mich einfach nur dahingestellt. Und Claus Reinsberger hat mich extremst unterstützt, seine Erfahrung war Gold wert. Ohne Claus hätte ich das so nicht geschafft“, sagte Held bescheiden – und genauso auch ein bisschen stolz. Außerdem habe die Mannschaft direkt nach Bekanntwerden von Esterkamps Aus „den Ernst der Lage erkannt“ und die ungewohnte Situation angenommen. „Es war für mich schön zu sehen, dass die Jungs das Ding unbedingt wollten und alle eine Schippe draufgepackt haben. Für das Wir hat jeder sein Ego beiseite geschoben.“ Gleichwohl wäre der C-Lizenzinhaber froh, wenn ein von Corona vollständig genesener Esterkamp am Samstag in Rostock wieder Paderborns Frontmann sein könnte. „Steve ist unser Gehirn, ganz klar“, sagt Held über seinen Mentor. Doch seit gestern steht fest: Dieser Wunsch wird unerfüllt bleiben. Nach Auskunft des Gesundheitsamtes unterliegt Esterkamp den gesetzlich vorgeschriebenen Quarantänefristen. „Also ist er zwei Wochen raus, somit auch gegen Rostock“, teilte Geschäftsführer Dominik Meyer am Montag mit. Folglich werden Florian Held und Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger am Samstag erneut „Chef“ sein. Da passt es gut, dass es für die Uni Baskets danach erst am 4. Dezember wieder um Punkte geht. Die Seawolves, ProA-Dritter, haben Sonntag mit einem 95:79 in Nürnberg den sechsten Sieg in Serie eingetütet. Warum das Meisterschaftsspiel an der Ostsee für „Chefcoach“ Florian Held eine ganz besondere Note bereithält, verraten wir in einer unserer nächsten Ausgaben. Kleiner Tipp: Rostocks Cheftrainer heißt Christian Held, dessen „Co“ Ralph Held.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar