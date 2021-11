Ohne Hasan Demirbas zum TVO Biggesee

Die Reserve der Paderborn Baskets stellt sich am Samstag ab 19 Uhr beim SVD Dortmund vor. Trainer Milos Stankovic erinnert an die jüngste Heimniederlage gegen den TVO Biggesee. „Da waren wir 30 Minuten im Spiel und sind dann eingebrochen. Wenn wir in Dortmund bestehen wollen, müssen wir 40 Minuten lang wach sein“, sagt der Coach, der erstmals in dieser Serie den von seinem Bänderriss im Daumen genesenen 2,10-Meter-Center Vincent Neugebauer einsetzen kann.

