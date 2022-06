Oldies des Kreises Höxter Vizemeister

„Das Turnier wird inoffiziell als Westdeutsche oder sogar Deutsche Meisterschaft gehandelt. Deshalb ist das Abschneiden umso höher zu bewerten“, stellt Auswahlspieler Roland Neils heraus. Beim ersten Turnier seit Beginn der Corona-Pandemie gaben sich arrivierte Ü65-Teams aus NRW die Ehre. Die Höxteraner Cracks zogen nach einem Sieg und zwei Unentschieden als Zweiter ihrer Vorrundengruppe in das Halbfinale ein.

Gegen die Auswahl aus dem Bergischen Kreis siegte Höxter mit 2:0-Toren. Die Torschützen waren Roland Neils und Günter Schrape. Gegen die Übermannschaft aus Siegen gab es ausgerechnet im Finale die einzige Niederlage – 0:6 hieß es. „In der Vorrunde haben wir gegen Siegen immerhin noch ein 0:0 erreicht“, blickte Neils zurück. Dabei machten sich im Endspiel auch der verletzungsbedingte Ausfall von Michael Beckert sowie das kräftezehrende Halbfinale, gespielt wurden auf dem Kleinfeld zweimal 20 Minuten, bemerkbar. Die Höxteraner Auswahl musste dem kleinen Kader Tribut zollen. Abo-Sieger Siegen war auch dieses Mal wieder der verdiente Turniergewinner und auf allen Positionen doppelt besetzt.

„Unser gutes Abschneiden ist umso bemerkenswerter, da wir ein Durchschnittsalter von knapp mehr als 70 Jahren aufwiesen“, waren Neils und seine Mitstreiter stolz.

Nachwuchs gesucht

Schon bald stehen mit den Ü60-Westfalenmeisterschaften auf dem Kleinfeld in Kaiserau sowie mit einem Ü65-Ranglistenevent auf dem Großfeld in Bochum die nächsten Turniere an. „Wir suchen nach wie vor interessierte Kicker, die im fortgeschrittenen Alter weiterhin Spaß am Spiel haben und die Herausforderungen in Turnieren suchen“, stellt Roland Neils heraus.

Die Fußballer der Ü60/Ü65/Ü70 trainieren jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr auf dem Beverunger Kunstrasen-Kleinspielfeld. Interessierte Fußballer sind stets willkommen.

Den zweiten Platz beim Ranglisten-Turnier haben folgende Spieler geschafft: Roland Neils, Michael Beckert, Bernd Krzewitza, Anton Niggemann, Heinz Rehrmann, Reinhard Sommer, Franz Volkmann, Günter Schrape und Walter Hartmann.