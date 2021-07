Orthmann hofft auf 100-Meter-Finale

Langstrecken-Spezialistin Kiara Nahen und Sprint-Ass Marvin Orthmann vertreten die Farben des LC Paderborn an diesem Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U18/U20 in Rostock.

Der frischgebackene Abiturient Orthmann liegt mit seiner Bestzeit von 10,62 Sekunden (Sparkassen-Gala in Regensburg) auf Rang sieben der Meldeliste und damit in einer guten Ausgangslage für eine Finalteilnahme über die 100 Meter. „Ich fühle mich gut vorbereitet. Wir hatten nach dem Wettkampf in Mannheim nochmal ein paar Wochen zum Trainieren und Energie tanken, was mir auf jeden Fall gutgetan hat. Alle haben die gleichen Bedingungen. Es wird auf jeden Fall interessant“, sagt der gebürtige Mindener, der im Paderborner Sportinternat wohnt.

Wie der Deutsche Leichtathletik Verband kürzlich bekanntgegeben hat, wird er keine Delegation zur U20-Weltmeisterschaft nach Nairobi schicken. Für die hätte sich Orthmann in Rostock empfehlen können. „Aufgrund der unsicheren Lage durch Corona haben wir uns dazu entschieden, kein Team zur U20-WM zu senden. Wir sehen uns hier in einer besonderen Verantwortung, was die Fürsorgepflicht betrifft. Uns ist die Entscheidung gerade nach den erfolgreichen U20-Europameisterschaften nicht leichtgefallen, aber sie war notwendig, um die Gesundheit der Athleten sowie der Betreuer zu schützen“, begründete DLV-Präsident Jürgen Kessing die Maßnahme.

Zu den 20 besten 3000-Meter-Läuferinnen Deutschlands in der U20 in diesem Jahr gehört Kiara Nahen, die sich mit ihrer Zeit von 10:03,76 Minuten — gelaufen im Juni in Borgholzhausen — für DM qualifizieren konnte. Da das Training zuletzt nicht immer optimal lief, verknüpft sie nicht allzu große Erwartungen mit den Titelkämpfen. „Trotzdem bin ich sehr glücklich, an den Start gehen zu können, und würde mich total freuen, wenn ich zum Saisonabschluss nochmal einen gutes Rennen absolvieren und vielleicht sogar an meine Bestzeit anknüpfen könnte“, so Nahens Kommentar.

Ines Wäntig, die Sportliche Leiterin des LC Paderborn, orakelt zwei gute Auftritte. „Kiara und Marvin sind beide mittlerweile schon fast alte DM-Hasen. Ich denke, dass beide nochmal Kräfte sammeln konnten, gut vorbereitet sind und am Wochenende alles abrufen werden, um den einen oder anderen Platz zu ihrer Meldeleistung gut machen zu können“, sagt sie.