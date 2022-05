Ottbergen löst das Ticket

Mit einem 1:1-Unentschieden bei Germania Stirpe hat der SV Ottbergen/Bruchhausen am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. In einer guten Landesligapartie haben sich BV Werther und Phönix Höxter ebenfalls Unentschieden getrennt

SV Germania Stirpe – SV Ottbergen/Bruchhausen 1:1 (0:0). Mit einem ganz starken Auftritt beim Tabellenvierten hat der SVOB den Klassenerhalt vorzeitig geschafft. Ottbergens Trainer Manuel Bohnert war stolz auf sein junges Team: „Für viele unserer jungen Spielerinnen war es die erste Landesligasaison. Insbesondere in der Rückrunde und jetzt auch wieder gegen ein Top-Team wie Stirpe war das eine starke Leistung. Der Druck war groß, aber auch heute haben wir wieder alles für den Klassenerhalt gegeben.“ In der 50. Minute setzte Ottbergens Stürmerin Melina Menneke gut nach und erzielte die 1:0-Führung für die Gäste. Kurz vor Abpfiff schaffte Stirpe mit einem direkt verwandeltem Freistoß noch den Ausgleich (87.). So wurde es noch einmal eng, doch Ottbergen schaffte den nötigen Punktgewinn.