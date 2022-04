Ottbergen triumphiert

Während der SV Ottbergen-Bruchhausen in der Landesliga seinen höchsten Saisonsieg gegen den Tabellenletzten aus Herford feiert und auf einen Nichtabstiegsplatz springt, verlieren die Phönix-Damen beim TuS Belecke knapp, spät und trotz eines Tores ihrer etatmäßigen Torhüterin Friederike Rauchmann.

SV Ottbergen-Bruchhausen - Herforder SV II 6:1 (1:1). „So einen hohen Sieg einzufahren, tut den Mädels sehr gut“, sagte Ottbergens Trainer Manuel Bohnert. Mit Toren von Melina Menneke (45., 80.), Chiara Stiewe (51.), Kimberly Lange (88.), Madlena Markus (90.) sowie einem Herforder Eigentor gelang seinem Team ein ungefährdeter Dreier, der mit dem Erklimmen des rettenden Ufers belohnt wird. „Wir hatten richtig Schwung in unseren Aktionen, viele Abschluss- und Offensivaktionen“, lobte Bohnert den aus seiner Sicht auch in der Höhe verdienten Sieg.

Die etatmäßige Friederike Rauchmann trifft für Höxter. Foto: Lena Brinkmann

TuS Belecke - Phönix Höxter 2:1 (1:0). Spiel verloren, aber dennoch für Aufsehen gesorgt: Die etatmäßige Torhüterin Friederike Rauchmann, wegen Personalmangels als Mittelstürmerin aufgeboten, hat für Phönix in der 69. Minute den 1:1-Ausgleich erzielt. Am Ende reichte dies nicht für einen Zähler, da Belecke nach dem Führungstor in der 16. Minute auch noch das 2:1 (83.) parat hatte. „Wir sind nur mit elf Spielerinnen zum Spiel gefahren und haben letztlich durch ein Tor verloren, das wegen eines vorhergehenden klaren Foulspiels nicht hätte zählen dürfen“, resümierte Höxters Co-Trainer Sascha Zeisberg.