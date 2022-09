Paderborn II auf Silberrang

Paderborn

In dem beliebten Mannschaftsspringen der Kreisreiterverbände durften die regionalen Fans am Samstagabend wieder mitfiebern, als ihre Lokalmatadore um den Titel der besten Mannschaft an den Start gingen. Unter Flutlicht mussten die Reiter ihren Pferden einiges abverlangen, um das M**-Springen zu absolvieren.

Von Julia Pongratz