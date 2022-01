Paderborner Premiere

Es war schon ein Markenzeichen: Von Spieltag eins bis 19 veränderte Lukas Kwasniok ständig seine Startelf. Im Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr, Sky) gegen Werder Bremen ist damit Schluss. „Es gibt keinen Anlass, irgendetwas zu verändern“, kündigt Paderborns Trainer an.

So jubelte der SC Paderborn vor einer Woche in Nürnberg: Rückkehrer Philipp Klement (links) und Dennis Srbney feiern den Torschützen Sven Michel.

Damit folgt er seinem Gegner. Seitdem Ole Werner bei Werder das Sagen hat, ließ er viermal in Folge das gleiche Team beginnen, feierte am Ende vier Siege und führte den Traditionsklub zurück in die Spitzengruppe der 2. Liga. Ein Grund für diese Serie ist auch für den Chef auf der SCP-Bank das Festhalten an einer erfolgreichen Startelf: „Bremen hat die formstärkste Mannschaft. Sie drückt mit klaren Abläufen und Strukturen ihr Spiel durch. Vielleicht gelingt uns das auch.“