Pascal Pelkmann kommt zum TuS

Handball-Verbandsligist TuS Brockhagen meldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison: Linksaußen Pascal Pelkmann kommt vom Oberligisten TSG Harsewinkel, wo ihn Brockhagens Coach Timo Schäfer in seiner Zeit als Co-Trainer von Manuel Mühlbrandt kennen und schätzen gelernt hat: „Im Gegenstoßspiel und ‚auf der Ecke‘ ist er für uns mit seinen Qualitäten und seiner Oberliga-Erfahrung ein wertvoller Mann.“

Pascal Pelkmann wechselt im Sommer zum TuS Brockhagen. Seit sieben Jahren ist er eine feste Größe in der „Ersten“ der TSG Harsewinkel.

Den Kontakt hat Schäfer hergestellt, weil Brockhagens Linksaußen Christoph Motzkau ebenso wie Torwart Robin Meise und Kai Soetebier vorhat, nach Ende der laufenden Saison kürzer zu treten. „Insgesamt sieht es aber gut aus, dass die übrige Mannschaft zusammenbleibt“, so Schäfer. Er ist froh, dass der 25-jährige Pascal Pelkmann (sein jüngerer Bruder Marius spielt bei SF Loxten) jetzt zu einem Tapetenwechsel bereit ist. Auch bei der TSG gibt es für das Eigengewächs nur lobende Worte - Teammanager Karlheinz Kalze: „Er ist ein richtig guter Junge, hat sich durchgekämpft in den Oberligakader in den letzten Jahren. Dass er mehr spielen möchte, ist absolut nachzuvollziehen.“