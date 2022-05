Pauline Starke verfehlt Medaille knapp

Judokämpferin aus Höxter bei Europameisterschaft in Sofia auf undankbarem fünften Platz

Sofia/Höxter

Starke Auftritte gegen die Besten der Besten in Europa. Am Ende verfehlt Judokämpferin Pauline Starke aus Höxter Bronze bei den Europameisterschaften in Sofia nur ganz knapp. Trotzdem ist die 24-Jährige auf einem guten Weg und mit ihren Auftritten zufrieden.

Von Jürgen Drüke