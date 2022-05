Pawlak holt sich den GBC-Gürtel

Boxen: Der Weltmeister gewinnt in Espelkamp ein hartes Duell in der zehnten Runde durch K.o.

Vor etwa 400 Zuschauern lieferten sich Lokalmatador Christian Pawlak und sein Kontrahent Omar Jatta ein hochspannendes Duell um den Weltmeisterschaftsgürtel im Halbschwergewicht des Boxverbandes Global Boxing Council (GBC). Zwei Gegner auf Augenhöhe mit unerbittlichem Kampfeswillen und austrainierten Körpern schenkten sich in einem furiosen Faustgewitter von der ersten Runde an nichts. Mit dem Herz eines Champions siegte Pawlak in der zehnten Runde durch K.o..