Peckeloh verliert sensationell in Canlar

TuS Solbad Ravensberg - Spvg. Steinhagen 1:3 (0:1). Die Landesliga-Gäste waren im ersten Durchgang drückend überlegen, spielten sich aber kaum Chancen gegen tief gestaffelte und geschickt verteidigende Solbader heraus. Tom Jungeblodt gelang dennoch mit dem Pausenpfiff die 1:0 Führung für Steinhagen, nachdem er zuvor einmal an Solbad-Keeper Jan Herzog gescheitert war. Nach dem Wechsel erhöhten Jungeblodt nach einer Stunde und Luc Lillmeyer in der 77. Minute. Solbad belohnte sich in der Schlussminute für seine couragierte Leistung mit dem 1:3-Ehrentreffer durch Jan Schröter. Arno Hornberg, sportlicher Leiter der Spvg., sagte: „Wir haben verdient gewonnen. Aber mir hat in einigen Phasen die spielerische Überzeugung gegen einen drei Klassen tiefer spielenden Gegner gefehlt.“

Ravensberg: Herzog – Möller, Werner, E. Block, Günes, Heidmann, Schröter, Örnek, N. Block, Pereira-Correia, Yilmaz

Steinhagen: Redecker – Teker, Marx, Bechtel, Rohde, Jungeblodt, Romeira, Yilmaz, Hornberg, Baytar, Valjarevic

Tore: 0:1 Jungeblodt (45.), 0:2 Jungeblodt (61.), 0:3 Lillmeyer (77.), 1:3 Schröter (90.)

SuK Canlar - SC Peckeloh 2:1. Das ist ein Knaller. Beim drei Klassen tiefer spielenden A-Ligisten schied Westfalenligist SC Peckeloh im Pokalachtelfinale aus. Mike Scollie, der seinen „Chef“ Markus Kleine-Tebbe vertrat, war einigermaßen bedient: „Man muss knallhart so sagen: Wir sind aufgrund von individuellen Fehlern ausgeschieden. Die Gegentore fallen, ohne dass der Gegner dafür wirklich etwas tut.“ Dabei hatte der SCP sogar geführt. Auch wenn die Gäste für die Führung eine Stunde Anlauf benötigten. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen und umkämpft. Torchancen gab es quasi nicht“, so Scollie. Folgerichtig stellte er die Mannschaft taktisch in der Pause um und nach Wiederanpfiff war der SCP mehr am Drücker. Beim Führungstreffer bewies Tom Bauer Instinkt und staubte ab. „Leider haben wir im Anschluss nicht mehr nachlegen können. Wir sind zwar immer wieder durchgebrochen, hatten aber keine klaren Abschlüsse.“ So konnte der Sport- und Kulturverein noch mal zurück ins Spiel kommen. Zwei SCP-Akteure rannten sich gegenseitig über den Haufen. Da der Rest des Teams in der Vorwärtsbewegung war, liefen die Gäste in einen Konter – 1:1. Und in den Schlussminuten wurde ein eigentlich ungefährlicher Freistoß aus 40 Metern immer länger und senkte sich hinter Tormann Malte Eversmann ins lange Eck.

Peckeloh: Eversmann – Dieckmann, A. Bulanov, Özdil (66. T. Mannek), E. Mannek, Eyrice, Aygün, Mehmeti (77. Weinreich), Gürer (79. Richter), Mittmann, Bauer (89. C. Bulanov)

Tore: 0:1 Bauer (65.), 1:1 (86.), 2:1 (90.)

Die Viertelfinalbegegnungen am 20. November lauten somit: TuS Brake - Spvg. Steinhagen, VfR Wellensiek - SC Hicret, Türk Sport Bielefeld - BV Werther, SuK Canlar - VfB Fichte.