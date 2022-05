Peckelsheim feiert Klassenerhalt

Derweil der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga vorzeitig gesichert hat, sind die Chancen der Spvg Brakel II und des TSC Steinheim weiter gesunken. Der VfR Borgentreich musste sich trotz ansprechender Leistung gegen Jerxen-Orbke geschlagen geben.

Fußball-Bezirksliga: Nach dem glücklichen 3:2 gegen den TSC Steinheim ist die Rebmann-Elf vorzeitig am Ziel

FC Peckelsheim-Eissen-Löwen – TSC Steinheim 3:2 (2:1). Durch den Heimsieg hat der FC den Ligaverbleib geschafft. Matthäus Nutt brachte die Hausherren in Führung (14.). Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Bastian Engemann auf 2:0 (41.). Joachim Gievers traf zum entscheidenden 3:1 (59.). Amin Hassan brachte den TSC zweimal heran (50./71.). „In der ersten Hälfte hatten wir das Spiel gut im Griff und haben verdient mit 2:0 geführt. Durch einen Abstimmungsfehler haben wir Steinheim wieder in die Partie kommen lassen. Am Ende war es ein glücklicher Sieg für uns“, sagte Peckelsheims Trainer Matthias Rebmann.

Sedat Akcay, neuer Trainer des TSC, zeigte sich zumindest mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte zufrieden. „Wir waren am Anfang taktisch nicht diszipliniert genug, zur Pause haben wir dann umgestellt, konnten den Rückstand aber nicht mehr drehen“, bilanzierte er. Akcay ist Nachfolger von Rytis Narusevicius, der sein Amt nach den Worten von Sedat Akcay aus zeitlichen Gründen niedergelegt hat.

SV Eintracht Jerxen-Orbke – VfR Borgentreich 4:3 (3:2). Der VfR nahm trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung durch die Tore von Jonas Güthoff (14.) und Tobias Cloidt (28.) keine Punkte mit. Die Tore für die Gastgeber erzielten Marco Jöstingmeier Polvora (32.) und Kevin Pietsch (40./41./59.). Der Treffer von Niklas Mertens zum 3:4 war am Ende nur noch Ergebniskosmetik (70.).

Borgentreichs Sportdirektor Thomas Schulte zeigte sich enttäuscht. „Zu Beginn hatten wir Spiel und Gegner komplett im Griff und sind völlig verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Danach haben wir uns drei Gegentore nach gleichem Schema gefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir durch einen Fehler in der Hintermannschaft das 4:2 kassiert“, beschrieb er.

TBV Lemgo – SV Dringenberg 5:0 (3:0). Dringenberg musste in Lemgo eine deutliche Niederlage hinnehmen. Karol Cieslik (11.), Arno Warkentin (42.) und Selim Blagajcevic (45.) machten bereits vor der Pause alles klar. In der zweiten Halbzeit erhöhte Warkentin schnell auf 4:0 (53.). Den Schlusspunkt setzte Marco Schröder mit seinem Treffer zum 5:0 (87.).

„Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Lemgo hat jede sich bietende Chance genutzt, wir hätten auch ein paar Tore machen können, haben aber unsere Chancen nicht genutzt“, fasste Dringenbergs Trainer Sven Schmidt zusammen.

FC Augustdorf – Spvg Brakel II 3:0 (1:0). Das ist ein herber Rückschlag für die Brakeler Zweite im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Norbert Dölitzsch verlor das Kellerduell durch die Tore von Cedric Berkenmeier (40.) und JoelWeber (46./72.) mit 0:3. „Einige strittige Entscheidungen des Schiedsrichters und die sehr dünne Personaldecke waren unter anderem Gründe für die Niederlage“ erklärte Dölitzsch. Die Vorzeichen waren schlecht. „Mit lediglich zwölf Spielern und ohne Torwart sind wir nach Augustdorf gereist. Donaldo Pasha hat seine Sache im Kasten aber ausgezeichnet gemacht“, sagte er. Vor dem 1:0 wurde der Keeper laut Dölitzsch behindert. Der Schiri habe dies leider anders gesehen. „Unser Treffer zum 1:2 wurde nicht gegeben“, fügte er hinzu.