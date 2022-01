Péni knackt wieder die 400

Luftgewehr-Bundesliga: SSV Elsen schlägt SV Kamen in der Maspernhalle sicher mit 4:1

Paderborn

Der SSV St. Hubertus Elsen hat seinen Heimvorteil mit einem ersten Sieg des Wochenendes vergoldet: Der Ausrichter des letzten Vorrundenwettkampfes der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord setzte sich am Samstagabend in der leeren Maspernhalle gegen den ohne Ausländer angetretenen Drittletzten SV Kamen erwartet problemlos mit 4:1 durch und verbesserte seine Ausbeute auf 16:4 Punkte. Herausragender Schütze war der Ungar István Péni, der zum zweiten Mal in dieser Saison die Maximalausbeute von 400 Ringen knackte.

Von Jörg Manthey