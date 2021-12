Péni schießt sich in den elitären Klub der 400

Elsen

Der SSV St. Hubertus Elsen hat sich in der 1. Luftgewehr-Bundesliga eine perfekte Ausgangsposition für den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft geschaffen. In der Lindenberghalle Osterode gab‘s am achten Wettkampftag erst einen 4:1-Erfolg über den unmittelbaren Verfolger SV Wieckenberg (1981:1976 Ringe). Das dramatische 3:2 (1978: 1973) tags darauf gegen die SB Freiheit setzte dem noch die Krone auf.

Von Jörg Manthey