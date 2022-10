Péni und Palberg bei WM

Paderborn

Mit einer breiten Phalanx ungarischer Schützen geht der SSV St. Hubertus die anstehende Saison in der Luftgewehr-Bundesliga an. Neben dem bewährten Istvan Péni (Olympia-Fünfter in Tokio) stehen mit Dorina Toma, Vivien Tarr und Soma Richard Hammerl drei weitere Top-Magyaren als „Ersatz“ in der Elsener Setzliste

Von Jörg Manthey