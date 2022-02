Kreis Höxter

Für die Landesliga-Frauen des SV Ottbergen/Bruchhausen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, wenn denn überhaupt gespielt werden kann. Zu Gast an der Nethe wäre dann am Sonntag Germania Stirpe. Das Westfalenliga-Nachholspiel zwischen Bökendorf und Wacker Mecklenbeck ist am Freitagabend erneut abgesagt worden.

Von Lena Brinkmann