Peter Berhorst spricht von Wundertüten

Landesligist SuS Westenholz geht ohne seinen bisherigen Kapitän Michael Schormann in die neue Saison

„Natürlich merkt man es, wenn der Kapitän nicht mehr dabei ist. So müssen wir nun die Verantwortung, die Michael in den vergangenen getragen hat, auf mehrere Schultern verteilen“, meint Trainer Peter Berhorst, der in sein drittes Jahr auf der Bank des SuS geht.