Kreis Höxter

Die kleine Resthoffnung auf die Meisterschaft in der Landesliga der Frauen ist für den FFC Nethegau 21 nach diesem Spieltag Geschichte. Das unerwartete 1:1-Unentschieden lässt den Abstand auf Spitzenreiter BW Werther auf elf Punkte anwachsen. Nah dran an der Überraschung gegen den Primus war zwar Phönix Höxter, aber am Ende heißt es 2:4.

Von Oliver Temme