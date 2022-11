Kreis Höxter

In der Frauenfußball-Landesliga kommt es an diesem Spieltag zu einem Wiedersehen mit alten Bekannten, denn der FFC Nethegau I ist beim TuS Sennelager zu Gast. Phönix Höxter steht zu Hause gegen den Tabellenletzten FC Donop/Voßheide in der Pflicht

Von Lena Brinkmann