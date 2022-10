Pinto belohnt Druckphase

„Das war doch ein tolles Fußball-Spiel, oder nicht?“, meinte DJK-Coach Roberto Busacca. Seine Frage war rein rhetorisch, denn von Anfang an entwickelte sich eine interessante Partie, in der die Neuenbekener zunächst etwas verhalten auftraten. Zwar besaßen die Gäste in Hälfte eins insgesamt zwei, drei Torchancen – die größte ließ Adebola Adejoju in Minute 30 aus – leisteten sich aber auch einige Fehler im Spielaufbau. Die Gastgeber dagegen waren in der Defensive sehr konzen-triert und verteidigten gut und geschickt alles weg.

