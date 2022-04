Plan B geht auf

Eigentlich wäre er gerne noch weiter vorne mitgelaufen. „Ich habe recht schnell gemerkt, dass das Tempo der Spitzengruppe für mich heute zu schnell war. Daher habe ich mich entschieden, so kraftsparend wie möglich zu laufen, um nach hinten raus das Maximum rauszuholen“, berichtet der Ultraläufer. Der Plan B ging auf: In 1:56,12 Stunden erreichte Kaschura das Ziel, wurde Sechster der Gesamtwertung und Sieger seiner Altersklasse M35. „Nächstes Jahr bin ich wieder dabei und lege die ganze Vorbereitung auf den Hermann aus“, hat er sich bereits vorgenommen. Bekanntlich jagt er in diesem Jahr vor allem die Rekorde auf den ganz langen Strecken. Beim Sechs-Stunden-Lauf in Mörfelden schaffte er im März mit 79,6 Kilometern zwar nicht den angepeilten Deutschen Rekord, aber den Sprung in die Top-10 der Weltjahresbestenliste.

