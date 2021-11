Platz eins verteidigt

Tischtennis: SV Menne erkämpft im Verbandsliga-Topspiel ein 8:8-Unentschieden in Mennighüffen

Kreis Höxter

Das Topspiel hält, was es verspricht: 8:8 trennen sich der Tabellenführer SV Menne und der Tabellenzweite TTC Mennighüffen in der Herren-Tischtennis-Verbandsliga. Menne bleibt damit vorn. Ausdauer haben die Verbandsliga-Damen des TuS Bad Driburg in ihrer Doppelschicht bewiesen und drei Punkte geholt. Den Landesliga-Herren des SV Bergheim gelang ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf.

Von Jens Göke