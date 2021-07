Platz zwei zementieren

Paderborn

Das Ticket für die Play-offs ist gelöst, die Pflicht nach fünf Sweeps in Folge abgehakt. Nun darf die Kür folgen: Am letzten regulären Doppelspieltag der Vorrunde wollen die Untouchables Paderborn bei den Cologne Cardinals ihren zweiten Tabellenplatz in der 1. Baseball-Bundesliga Nord festzurren. Am Sonntag (13 Uhr, 16.30 Uhr) fahren sie als erklärter Favorit ins Circlewood Stadium der „Cards“.