Plätze automatisch bewässern

„Die Vereine sollen in der Lage sein, ihre Sportstätten modern und damit für den Sport attraktiv zu halten“, unterstreicht die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, „nur so ist auch eine entsprechende Nachwuchsförderung gewährleistet.“

Der Kostenplan weist 25 000 Euro für die Maßnahme aus. Vom Land bekommt der Tennisclub 12 500 Euro. Die Stadt Warburg steuert 9750 Euro bei. Die restliche Summe wird der Verein tragen und sich auch bei den Bauarbeiten einbringen. „Wir sind dankbar, dass es solche Förderungen gibt und wir damit die Anlage erhalten und den Tennissport auf dem Land voranbringen können“, sagt der erste Vorsitzende Klaus Redeker. Die Firma SK-Tennis aus Hofgeismar wird in den Sommerferien mit den Arbeiten beginnen.

Vor- und Nacharbeiten werden die Vereinsmitglieder übernehmen. Vorgesehen sind sechs Regner pro Tennisplatz. Dazu muss rund um die Plätze aufgebaggert und die Ringleitung verlegt werden. Der Meisterschaftsspielbetrieb wird aber nicht betroffen sein. Außerdem wird so verfahren, dass immer ein Platz bespielbar ist. „Damit ein Platz gut bespielbar ist, muss eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden sein“, erklärt Klaus Redeker. Ist das nicht der Fall, so nimmt der Wind den Feinanteil des roten Sandes mit und zurück bleibt grobes Material. Damit wird der Platz rutschig. Ist er dagegen zu feucht, bilden sich beim Spiel Abdrücke im Boden. „Beides muss vermieden werden, daher ist so eine Beregnungsanlage eine sehr große Hilfe“, weiß der zweite Vorsitzende Karl-Josef Braunst.

Zudem wird durch die Automatik auch eine Wassereinsparung und gleichmäßigere Beregnung, auch zu anderen Tages- und Nachtzeiten, möglich.