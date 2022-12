Platzhirsch verscheucht Rivalen

Paderborn

Das recht unübliche 2:2 zum Saisonauftakt in Hasbergen hat den Paderborner SC nur angestachelt. Seit diesem Wochenende ist die traditionelle Tabellenoptik in der 1. Squash-Bundesliga Nord wieder hergestellt. Mit dem 1. SC Diepholz wurde am Samstag vor gut besetzten Rängen im Ahorn-Sportpark der einzige punktgleiche Rivale souverän mit 4:0 abgeschüttelt, und tags darauf war in Berlin auch Gastgeber Airport Squash chancenlos gegen den Deutschen Rekordmeister, der seine Europacup-Formation aufbot. Raphael Kandra, Simon Rösner, Viktor Byrtus und Rowan Damming ließen insgesamt nur zwei Satzgewinne der Verfolger zu.