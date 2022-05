Mit seinem B-Liga-Team fordert Pascal Henkenius an diesem Mittwochabend in Gehrden den Landesligisten FC Nieheim heraus. Schon im Halbfinale hat die SG mit der Spvg Brakel einen Landesligisten aus dem Rennen gekickt und träumt davon, auch die Partie gegen den nächsten Favoriten möglichst lange offen zu halten. „Klar sind wir der krasse Außenseiter, aber wir haben gezeigt, was mit einer starken Willensleistung möglich sein kann. In einem Spiel kann viel passieren“, betont der 34-Jährige.

