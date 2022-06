Porsche European Open: Golfprofi Knappe mit Rang 25 sehr zufrieden

Paderborn

Die Vorbereitung auf die Porsche European Open hätte sich für Alex­ander Knappe – wie berichtet – kaum unangenehmer gestalten können. Ein spät entdeckter Riss in einem Zahn hatte den Paderborner Profigolfer viel zu lange leiden lassen. Erst wenige Tage vor Beginn des DP World Tour-Events in Winsen an der Luhe war der 33-Jährige endlich schmerzfrei und nach den vier Turniertagen umso überraschter, diesen Auftritt auf dem respektablen 25. Rang beendet zu haben.

Von Elmar Neumann