Power auf den Platz bringen

In einer Aufstiegsrunde ist jedes Spiel ein Highlight. Doch das Auswärtsduell der U21 des SC Paderborn 07 bei der SG Wattenscheid 09 ist nicht nur wegen der sportlichen Bedeutung besonders.

Ende März hatte die Paderborner U21 (hier mit Jesse Tugbenyo am Ball) 3:0 gegen Wattenscheid gewonnen.

„Wattenscheid ist ein Traditionsclub mit einem für Oberligaverhältnisse tollen Stadion und vielen Zuschauern. Wir sind alle heiß auf die Atmosphäre im Lohrheidestadion“, sagt SCP-U21-Trainer Thomas Bertels. Die Zeiten, als die 09er die Gegner aus dem Profifußball das Fürchten lehrten – so gab es in der Saison 1990/91 einen 3:2-Sieg über den FC Bayern München – sind aber längst der Tristesse des Amateurfußballs gewichen. Das Heimspiel gegen Paderborn ist fast schon die letzte Chance, um in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga noch einmal anzugreifen.