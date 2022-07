Power, Physis, Potenzial

Paderborn

108 Kilogramm, verteilt auf 2,03 Meter: Mit dem gebürtigen Düsseldorfer Marten Linßen haben die Uni Baskets Paderborn für die kommende ProA-Saison einen athletischen Big Man mit Power und Durchschlagskraft verpflichtet, der als Center oder auch als Forward eingesetzt werden kann. In den zurückliegenden fünf Jahren hat der 23-Jährige ein College-Basketball-Stahlbad in den Staaten durchlaufen und will nun, ausgestattet mit einem Master-Abschluss in International Business, in der Heimat durchstarten.