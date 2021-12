Dringenberg

Ihre Wurzeln liegen in Dringenberg, auch wenn sie längst in der Nähe von Aschaffenburg zu Hause ist. Jetzt hat Leni Wileschek ihre ersten beiden Länderspiele in der deutschen U16-Fußball-Nationalmannschaft bestritten und die Sporttasche für den nächsten DFB-Lehrgang in Duisburg bereits gepackt.

Von Sylvia Rasche