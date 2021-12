Premiere in der Füllersheide

Lina Fuest vom gastgebenden RV Paderborn wird auch am Wochenende mit ihrem Pony am Start sein und freut sich schon auf die vielen weiteren Kinder und Ponys, die die Anlage an der Füllersheide besuchen.

Aus einer ersten Idee ist ein tolles Konzept entstanden, welches von morgen an vier Turniertage umfasst, die das Ponyturnier zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden lassen. Insbesondere für die jungen Nachwuchsreiter ist neben den sportlichen Prüfungen ein buntes Rahmenprogramm geplant. Unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Teamgeist und Zusammenhalt“ sind an den Turniertagen auch ganz viele Charity-Aktionen geplant. „Wir möchten den Ponyreitern eine Plattform bieten, um sich untereinander zu messen, Erfahrungen zu sammeln und neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen.“, berichtet Isabell zu Jührden aus dem Organisationsteam des Turniers, „das Turnier soll eine Art Leuchtturmveranstaltung werden, die Familienfreundlichkeit und Gemeinnützigkeitsgedanken verbindet.“

Für die Kinder gibt es neben Dressur- und Springprüfungen von der Klasse E bis M** ein spannendes Programm rund um den Turnierplatz. So gibt es am Freitagabend eine Tombola für den guten Zweck mit tollen Preisen für die Kinder. Die Erlöse gehen in Zusammenarbeit mit der Ronald McDonald Stiftung wohltätigen Zwecken zu.

Die bekannte Influencerin „Lia&Alfi“ wird ebenfalls in Paderborn am Start sein und steht auch für eine Talkrunde zur Verfügung, in der sie zusammen mit dem Bundestrainer der Ponyreiter Peter Teeuwen Rede und Antwort steht. Am Freitagabend steht dann eine Hengstpräsentation der Hengststation Mieleszko-Vekens auf dem Programm, die hier ihre erfolgreichen Ponyhengste vorstellen.

Das Turnier findet bis Sonntag auf der Reitanlage des Reitervereins Paderborn statt. Hier erwarten die Teilnehmer zwei frisch renovierte Reithallen, die perfekte Wettkampfbedingungen sowie ein tolles Ambiente bieten.

Als sportlichen Anreiz bietet der Veranstalter auch für die jeweils drei besten Pony-Paare je Tour auf A*-, A**-,L- und M*-Niveau Sonderehrenpreise an, die für die Kids ein zusätzlicher Ansporn werden.

„Wir freuen uns jetzt schon sehr auf diese Veranstaltung und darauf, dass wir für jedes Kind ein ganz besonderes Erlebnis bieten werden,“ so fasst Isabell zu Jührden die Vorfreude auf das Turnier zusammen, „dabei sind wir sehr dankbar, dass wir zahlreiche, ehrenamtliche Helfer haben, die es überhaupt ermöglichen, so ein Turnier auf die Beine zu stellen.“

Die Veranstalter freuen sich auch auf zahlreiche Zuschauer, die den Turnierbesuch als vorweihnachtliches Familienevent erleben sollen (der Einlass erfolgt unter Berücksichtigung der 2G Regel).