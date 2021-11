Premiere in neuem Ambiente

In der Füllersheide ist in den zurückliegenden Wochen fleißig gesägt, gehämmert und gestrichen worden. Mit Unterstützung des Landes NRW und der Stadt Paderborn hat der Reitverein Paderborn seine beiden Reithallen komplett renoviert. Das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ machte den Kraftakt für den Paderborner Reitverein möglich. Die Banden sowie der Bodenbelag wurden vollständig erneuert. Die Arbeiten sind rechtzeitig abgeschlossen worden, um ab Freitagmittag beim November New Indoor-Turnier mit der ersten von drei tollen Pferdesport-Veranstaltungen zu starten.

Lokalmatador in der Füllersheide: Matthias Berenbrinker vom RV Paderborn startet beim November New Indoor-Turnier.

Als „Generalprobe“ für die erneuerten Reithallen lässt sich das Turnier an diesem Novemberwochenende kaum bezeichnen. Die drei Tage sind vollgepackt mit gutem Sport und zahlreichen Angeboten für die oftmals jugendlichen Nachwuchsreiter. „2020 war coronabedingt nicht viel möglich, auch unser traditionelles Außenturnier im Juni diesen Jahres mussten wir leider absagen. Wir finden aber, dass unsere großzügige Reitanlage für Veranstaltungen prädestiniert ist und haben uns deshalb für die kommenden Wochen viel vorgenommen“, erklärt der erste Vorsitzende Dirk Jürgensmeier. „So eine Vereinsanlage ist hier in der Region schon einzigartig. Wir bemühen uns, sie attraktiv zu gestalten und mit unseren Turnieren auch viele Zuschauer anzusprechen. Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen und für den Pferdesport begeistern.“

Also wurde mithilfe zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und großzügiger Unterstützung einiger Firmen hart gearbeitet, um in dem kurzen Zeitfenster bis zum Ertönen der ersten Startglocke am Freitagmittag alles vorbereitet zu haben. „Die Pandemie mit ihren Einschränkungen war eine große Herausforderung für Sportvereine, und wir haben ja immer noch erschwerte Rahmenbedingungen. Umso beachtlicher, was wir hier gemeinsam gestemmt haben!“ betont Thomas Brettschneider, Geschäftsführer der Reitanlage des RV Paderborn.

Die sportlichen Rahmenbedingungen werden also perfekt sein, denn ein guter Hallenboden ist das A und O für Top-Pferdesport. Das wissen mehr als 250 Reiterinnen und Reiter zu schätzen, die mit mehr als 500 Pferden an den vielfältigen Prüfungen teilnehmen werden. „Das Nennungsergebnis ist super, unser Prüfungsangebot wird toll angenommen. Mit diesem Turnier wollen wir besonders die Amateure ansprechen, die ja während der Lockdowns überhaupt keine Startmöglichkeiten hatten“, erläutert Dirk Jürgensmeier das sportliche Konzept des Turniers. „Natürlich hoffen wir, dass wir mit kostenlosem Eintritt und leckerer Bewirtung auch bei den Zuschauern gut ankommen.“

Am Freitag finden drei Stilspringprüfungen der Klassen A bis M statt, in denen die Harmonie zwischen Reiter und Pferd beim Überwinden des Parcours bewertet wird. Der erste Starter betritt um 13.30 Uhr die große Reithalle. Der komplette Freitag gehört bis zur abschließenden Stilspringprüfung Klasse M den Springreit-Fans.

Samstag geht es ab 9 Uhr morgens mit einem zweiten A-Springen los. Der Clou ist, dass sich die besten 40 Paare für ein Finalspringen um 13 Uhr qualifizieren. In einem ähnlichen Modus werden die Teilnehmer der L- und M-Tour um den Einzug ins Finale reiten. Die Finalprüfung ist jeweils ein Springen mit „steigenden Anforderungen“. Heißt: Zum Ende des Parcours werden die Sprünge höher, und die qualifizierten Reiterinnen und Reiter können schonmal in die nächsthöhere Klasse hineinschnuppern. Zwischenzeitlich wird um 16.30 Uhr ein Springreiter-Wettbewerb ausgetragen, in dem die jüngeren und unerfahreneren Turnierteilnehmer erste Erfahrungen im Springsport sammeln können. Das Finalspringen der Klasse M beginnt um 19 Uhr.

Am Sonntag wird die große Reithalle etwas anders aussehen, denn dann haben die Helfer die Sprünge aus der Bahn getragen und stattdessen ein „Dressurviereck“ aufgebaut. In dieser 20 x 40 Meter großen Reitbahn finden ganztägig Dressurprüfungen statt. Beginnend um 9 Uhr mit einer A-Dressur schließen sich ein Dressur-Wettbewerb, eine weitere A-Dressur und ein einfacher Reiter-Wettbewerb an. Abschließend wird es am Sonntag von 16.30 Uhr an noch etwas kniffliger, denn in der Dressurprüfung Klasse L wird schon einiges an Lektionen abgefragt.

Wenn die letzte Prüfung geschafft ist, können die Veranstalter des Reitvereins Paderborn nur kurz verschnaufen: Im Dezember sind zwei weitere, sogar viertägige Turniere geplant. Vom 2. bis 5. Dezember findet mit „Jump into Advent“ ein großes Springturnier mit schweren Springen bis Klasse S** statt, und am folgenden Wochenende sind beim „Winterfestival der Ponies“ die kleineren Vierbeiner die Stars. Infos im Netz: www.reitverein-paderborn.de