Preußen Espelkamp freut sich auf den Spitzenreiter

Nachdem die in diesem Jahr ungeschlagenen Delbrücker am Donnerstag durch ein Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit bei Borussia Emsdetten noch 1:1 spielten, beträgt deren Vorsprung sechs Punkte. Die Vorfreude ist bei den Gastgebern natürlich trotzdem riesig, zumal Platz zwei für ein Entscheidungsspiel infrage kommt. „Wir hätten vor einigen Wochen gar nicht gedacht, dass wir nochmal in so eine Situation kommen“, sagt Co-Trainer Olaf Sieweke.

