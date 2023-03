Preußen Espelkamp II fliegt aus der Bezirksliga

Fußball: Mannschaft tritt zum dritten Mal nicht an – TuS Dielingen profitiert

Espelkamp

Nun also doch das Ende mit Schrecken: Preußen Espelkamp II ist am Sonntag (5. März) zum Auswärtsspiel der Fußball-Bezirksliga beim VfL Holsen nicht angetreten. Weil es bereits der dritte Spielverzicht in dieser Saison ist, fliegt die Mannschaft aus der Wertung und steht als erster von fünf Absteigern fest.

Von Lars Krückemeyer