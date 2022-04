Preußen Espelkamp ist nicht zu stoppen

Preußen Espelkamp bleibt die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Westfalenliga. Das 5:1 gegen den VfB Fichte Bielefeld am Ostermontag war der zehnte Sieg im elften Spiel in Folge.

Ein Maßstab war der Vorletzte zwar nicht. Dennoch gewinnen die Preußen viele Spiele derzeit in unaufgeregter Art und Weise, spielen geduldig und kommen so wie am Ostermontag auch in Spiellaune, wenn‘s erstmal läuft.