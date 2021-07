Preußen Espelkamp steht schon in Runde zwei

„Damit habe ich nichts zu tun“, verteidigte sich Maike Materla lachend. Die Marketingleiterin der Barre Brauerei war am Mittwochabend beim Staffeltag der Vereine im Hotel Lindenhof (Pr. Oldendorf) für die Ziehung zuständig und verschaffte den Preußen gleich mit dem allerersten Los des Abends den kampflosen Einzug in Runde zwei. Der bis dato letzte Kreispokalsieger (2019) darf sich somit zunächst ausruhen, die weiteren Freilose bekamen im Verlauf der Ziehung der TuS Levern und der SV Hüllhorst-Oberbauerschaft zugesprochen.

Viel wichtiger war Maike Materla später, ihren Blick optimistisch nach vorne zu richten und eine Einladung auszusprechen: „In einem Jahr wollen wir wieder vier Vereine bei uns im Barre-Braustübchen zur Pokalfeier begrüßen. An Bier wird es garantiert nicht mangeln“, sagte sie.

Sehr gut besucht war der Staffeltag im Lindenhof: Hier trägt Jörg Uphoff, Vorsitzender im Kreisschiedsrichterausschuss, seinen Bericht vor. Bis auf Türk Gücü Espelkamp waren am Mittwoch alle Vereine bei der Versammlung anwesend. Foto: Alexander Grohmann

Seit elf Jahren gibt es die beliebte Barre-Party für den Ersten, Zweiten und Dritten des Wettbewerbs sowie einen Wild-Card-Inhaber. Wegen der Corona-Pandemie musste sowohl der Kreispokalwettbewerb als auch die Feier 2020 aber ausfallen. Nun hoffen alle auf das Revival. Auch die Fußballer des TuS Tengern, die in diesem Zeitraum mit zehn Teilnahmen Stammgast bei der zünftigen Sause waren, gefolgt von Espelkamp (9) und dem TuS Dielingen (4).

Party-Stammgast TuS Tengern muss in Runde eins zum SV Schnathorst

Die Tengeraner, neben den Preußen der zweite Westfalenligist im Lübbecker Fußballkreis, gehen in der 1. Runde am 15. August als klarer Favorit ins Duell beim A-Ligisten SV Schnathorst. Der TuS Dielingen hat ebenfalls eine machbare Aufgabe zugelost bekommen: Der Bezirksligist ist zum Auftakt beim B-Ligisten OTSV Pr. Oldendorf im Einsatz. Klassenrivale SC Blau-Weiß Vehlage tritt beim SV Blau-Weiß Oberbauerschaft an.

Vier Pokalrunde inklusive der Halbfinals gehen in diesem Jahr über die Bühne, der große Finaltag mit Endspiel und Spiel um Platz drei wurde vom Kreisvorstand aber ausnahmsweise aufs nächste Jahr verschoben (Ostermontag, 18. April). Der Grund: Der traditionelle Endspieltermin (3. Oktober) ist in diesem Jahr ein Sonntag. Und den wollten die Macher wegen des ohnehin eng getakteten Spielplans nicht als Ligaspieltag opfern.

„ »Ich bin froh, dass man sich mal wieder in die Augen schauen kann.« “ Fußballkreis-Vorsitzender Karl-Heinz Eikenhorst

„Ich bin froh, dass man sich mal wieder in die Augen schauen kann“, begrüßte Kreisvorsitzender Karl-Heinz Eikenhorst am Mittwoch bei der gut besuchten Präsenzveranstaltung im Hotel Lindenhof die Vertreter der Fußballvereine. „Diese Treffen sind in Corona-Zeiten leider selten geworden. Umso mehr hoffe ich, dass es weiter vorwärts geht und wir eine normale Saison erleben“, sagte Eikenhorst. Bis auf Türk Gücü Espelkamp war jeder Klub mit einem Vertreter vor Ort.

Als Gastgeber fungierte der SVE Börninghausen als letztjähriger Aufsteiger in die Kreisliga A und Herbstmeister der Saison 2019/20. „Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder diese Ehre haben, auch wenn unsere letzte Meisterschaft ja aus dem Jahr 1995 datiert“, sagte Vorsitzender Frank Wübker. Dem Kreisvorstand wünschte Wübker ein „gutes Händchen bei den Entscheidungen in der nächsten Saison“ und versprach: „Alle Getränke gehen heute Abend natürlich auf uns.“

Das Amt des Pokalspielleiters hat Dietmar Manske von Wilfried Müller, Vorsitzender des Fußballausschusses, übernommen. Der BSC Blasheim wird sein Erstrunden-Spiel gegen den VfL Frotheim möglicherweise vorziehen, weil am Sonntag, 15. August, bereits die BSC-Frauen ihr Pokal-Heimspiel gegen den SVE Börninghausen austragen.

Bauarbeiten verzögern sich: TuS Oppendorf will Pokal-Heimspiel behalten

Der TuS Oppendorf geht derweil davon aus, das Heimspiel gegen den TuS Nettelstedt am 15. August wie geplant durchführen zu können. Aufgrund des bevorstehenden Umbaus der Vereinshütte wird der Platz in absehbarer Zeit für Pflichtspiele vorerst nicht zur Verfügung stehen. Folge: Die Oppendorfer Fußballer treten in der Kreisliga B in der kompletten Hinrunde auswärts an. Da die Arbeiten aber noch nicht begonnen haben, geht der TuS Oppendorf derzeit noch davon aus, dass für das Erstrundenspiel kein Heimrechttausch erfolgen muss.

Alle Paarungen der 1. Runde (15. August): TuS Gehlenbeck - SuS Holzhausen, TuS Eintracht Tonnenheide - VfB Fabbenstedt, HSC Alswede - SV Börninghausen, SV Oberbauerschaft - SC BW Vehlage, Türk Gücü Espelkamp - Union Varl, TuS Oppendorf - TuS Nettelstedt, SV Schnathorst - TuS Tengern, TuS Stemwede - SSV Pr. Ströhen, BSC Blasheim - VfL Frotheim, FC Oppenwehe - SV Holsen, OTSV Pr. Oldendorf - TuS Dielingen, SC Isenstedt - TuRa Espelkamp; Freilose: Pr. Espelkamp, TuS Levern, SV Hüllhorst-Oberbauerschaft. Wild-Card-Kandidaten: VfL Frotheim, FC Lübbecke, SV Holsen und HSC Alswede.