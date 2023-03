Preußen Espelkamp verpasst Befreiungsschlag

1:1 in Hiltrup – Ausgleich fällt fünf Minuten vor Schluss

Hiltrup

Abstiegskampf an- und immerhin einen Punkt mitgenommen: Die Westfalenliga-Kicker von Preußen Espelkamp haben am Sonntag einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das 1:1 (1:0) beim TuS Hiltrup war aber trotzdem ärgerlich.