Preußen-Gala in der ersten Hälfte

Rödinghausen

Was für ein Triumph zum Auftakt der Topspiele: Mit einer Gala in der ersten Halbzeit fegte Preußen Espelkamp Gastgeber SV Rödinghausen II mit 5:0 (4:0) vom Platz und verbesserte sich in der Fußball-Westfalenliga auf Rang zwei.

Von Lars Krückemeyer