Preußen geht verstärkt ins Derby

In der Landes- und Bezirksliga rollt der Ball wieder – allerdings zum Rückrundenstart an diesem Sonntag nicht überall.

Fußball: Espelkamp II empfängt in der Bezirksliga den TuS Dielingen – Tengerns Heimspiel fällt aus

So wurde das Heimspiel des Landesligisten TuS Tengern gegen die Spvg. Brakel wegen Unbespielbarkeit des Platzes bereits am Freitag abgesagt. Gespielt wird in Espelkamp, wo die zweite Mannschaft der Preußen auf Kunstrasen den TuS Dielingen zum Bezirksliga-Derby empfängt.