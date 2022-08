Preußen macht‘s wie die Bayern

Schmallenberg

Es erinnerte an Bayern Münchens furiosen Bundesligastart am Freitagabend in Frankfurt: Zur Halbzeit legte Preußen Espelkamp eine 6:0-Führung beim SV Schmallenberg/Fredeburg vor, am Ende sicherte der 7:2-Erfolg beim Landesligisten aus dem Sauerland den Einzug in die 2. Runde des Westfalenpokals.

Von Lars Krückemeyer