Thorsten Kraut fällt es in diesen Tagen schwer, über Fußball zu sprechen. „Wir müssen dankbar sein, wie gut es uns geht, in welcher Luxussituation wir sind.“ Auch nach dem Spiel waren Krauts Gedanken bei dem 14-jährigen Adam, der vor Anpfiff stellvertretend für die ukrainische Flüchtlinge begrüßt wurde. „Nicht nur der Sport, sondern auch die Musik haben verbindende Elemente“, sagte Brakels Bürgermeister Hermann Temme in seinen Grußworten, denn Adam begleitete mit seiner Posaune die Stadtkapelle Brakel. Auf dem Kunstrasen intonierten sie die Hymne der Ukraine.

Der 14-jährige Adam aus der Ukraine spielte vor der Partie mit dem Brakeler Stadtorchester die Nationalhymne der Ukraine. Foto: Michael Risse

Sportliche Ablenkung bekamen rund 300 Zuschauer durch motivierte Hausherren, aber überlegene Bochumer. „2:1 für Brakel“ hatten die Einlaufkinder Linus Orth und Linus Wetzel kühn getippt. Doch die U17 des Profiklubs war in Schnelligkeit, Sprungkraft und Balltechnik im Vorteil. „Spielen hier die Senioren“, flachste Brakels früherer Jugendcoach Adolf Muhr angesichts der Körpergröße der VfL-Kicker.

Die favorisierten Gäste zeigten keinerlei Überheblichkeit. „Die Bochumer sind total respektvoll aufgetreten“, betonte Brakels Coach. VfL-Trainer David Siebers sagte: „Wir haben die bestmögliche Elf aufgestellt.“ Er hatte zwar krankheitsbedingt nur 15 Spieler mitgebracht, aber im Vorfeld ein Brakeler Landesligaspiel filmen lassen, um das Team von der Nethe zu analysieren. Auch das Pokalspiel wird nicht als Pflichtaufgabe abgehakt. Wahid Habib aus dem Videoanalyseteam des VfL nahm die zweimal 40 Minuten mit einem 8-Meter-Stativ auf. „Der Trainer sagt, was ihm wichtig ist. Vier bis fünf Minuten werden den Jungs beim nächsten Training gezeigt.“

Westfalenpokal: Brakeler B-Junioren unterliegen VfL Bochum vor 300 Zuschauern Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse Westfalen-Pokal Achtelfinale Spvg Brakel - VfL Bochum B-Junioren Foto: Michael Risse

Nach dem 0:1 (11.) von Divine John Boafo kombinierten die Bochumer phasenweise wie im Training. Mohammad Mahmoud (15., 36.), Adam Tolba (39., 77.), Baris Dügencioglu (38., 70.), Ismail Bah (30.) und Luca Erdelkamp (33.) entlockten mit ihren Toren dem Bochum-Fan Konny Thiele (Großeneder) Jubel. Der 68-Jährige sang: „Immer wieder gute Laune, VfL“. Trotz fünf Gegentoren zwischen der 30. und 39. Minute blieb auch Brakels Anhang positiv gestimmt. „Den Jungs mach das soviel Spaß. Aus jeder kritischen Situation und Niederlage lernt man“, sagte Karin Benkel zur Pause. Sie wurde gestern 80, aber statt zu feiern, sah die Beverungerin ihrem Enkel beim Fußball zu.

„Wir haben uns in der zweiten Hälfte gesteigert, waren konzentriert“, sagte Keeper Sebastian Mann. Erst in den letzten zehn Minuten jubelte Bochum noch zweimal.

Spvg Brakel: Sebastian Mann – Jannis Gadzik (41. Moritz Spieker), Raphael Reinold, Stijn Fritze, Simon Schmidts, Rafet Özdemir, Noel Kloos (41. Azad Ileri), Ole Gehlhar, Leo Ulrich, Johann Winkler (63. Louis Pahn), Linus Herwing (55. Tarik Cimen)