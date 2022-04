Prößdorf, Darley, Stockfisch und Hosse

Paderborn

Das ausgefallene Football-Testspiel gegen die Oldenburg Knights – für Jason Headcoach, Headcoach der Paderborn Dolphins, „das Schlimmste, was uns passieren konnte. Die Jungs brauchen einen Gegner. Wir trainieren seit fünf Wochen; sie sind es satt, keinen Kontakt zu haben. Der ist elementar wichtig, um zu sehen, wo wir noch was auszubaden haben“. So wurde die Absage des Gegners bestmöglich überspielt. Defense Black gegen Offense White lautete das interne Duell.