Prunkstück Abwehr

Vor 115 Zuschauern fand die HSG wie so oft in den Vorwochen schwer ins Spiel und lief gut 20 Minuten einem Rückstand hinterher (2:5, 6:9). „Wir haben in der Phase vorne zu statisch gespielt“, mahnte Schwensfeger „zu viele Einzelaktionen“ und auch etliche vergebene Chancen an.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar