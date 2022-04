PSC-Damen wollen den Meistertitel verteidigen

Für den Paderborner Squash Club (PSC) stehen an diesem Wochenende die letzten beiden Partien der Hauptrunde in der Bundesliga Nord auf dem Programm. Am Samstag steigt das Heimspiel gegen den 1. SC Diepholz, am Sonntag ist der PSC in Bremen zu Gast. Für die PSC-Damen geht es am Wochenende in Duisburg um den Gewinn der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft.

Das Turnier wird am Samstag und Sonntag in Duisburg ausgetragen. Die Titelverteidigerinnen treten mit Milou van der Heijden (Weltranglistenplatz 49), der amtierenden Deutschen Meisterin Saskia Beinhard (Deutsche Rangliste Platz 1), der vierfachen Deutschen Meisterin Franziska Hennes, der U19-Meisterin Lea-Iris Murrzi (DRL 19) und Christine van Rossum an. Das Team wird begleitet von PSC-Trainer Hendrik Vössing, Teammanager Matthias Wolff, Physiotherapeut Artur Wunder, Präsident Andreas Preising und Geschäftsführerin Anna Wedegärtner.

In der Gruppenphase treffen die Paderbornerinnen auf den SRC Duisburg II und die Sport-Insel Stuttgart. Die Top-Spielerinnen der Stuttgarterinnen sind die Schweizerin Nadia Pfister (WRL 65) und Aylin Günsav (DRL 9). Das Auftaktspiel gegen Sport-Insel Stuttgart steigt am Samstag um 12 Uhr. Um 14.30 Uhr folgt das zweite Gruppenspiel gegen den SRC Duisburg II, gegen den die PSC-Damen bereits in der Hauptrunde gewonnen hatten. Die Halbfinals sind für 19.30 Uhr angesetzt. Das Finale steigt am Folgetag um 13 Uhr. PSC-Kapitänin Franziska Hennes erklärt: „Wir haben ein tolles Team, sind motiviert und wollen den Pokal wieder mit nach Hause bringen.“

Die Paderbornerinnen reisen als Titelverteidigerinnen in das Ruhrgebiet, jedoch liegt der Gewinn der Deutschen Meisterschaft aufgrund der Corona-Pandemie bereits drei Jahre zurück. Insgesamt stehen beim PSC sieben Titel zu Buche. Im weiteren Verlauf des Turniers sind die Squasherinnen aus Frankfurt voraussichtlich die größten Konkurrentinnen. Die Frankfurterinnen treten unter anderem mit der Belgierin Nele Giles (WRL 12) sowie die drei Nationalspielerinnen Sharon Sinclar (DRL 2) und Katerina Tycova (DRL 3) und Maya Weishar an.

Aktuell in Topform: Nicolas Müller (links) und Raphael Kandra vom Paderborner Squash Club. Foto: PSC

Die Herren empfangen am Samstag als Bundesliga-Spitzenreiter um 14 Uhr im Ahorn-Sportpark den Tabellenzweiten SC Diepholz. Auf dem Center Court spielen Raphael Kandra (Weltranglistenplatz 22), der Schweizer Nicolas Müller (WRL 21), Simon Rösner und der Tscheche Viktor Byrtus (WRL 150) gegen das Diepholzer Quartett Julian Kischel, Willi Wingelsdorf (DRL 5), Dustin Eickhof und Dennis Jensen. Tickets gibt es für 9 Euro (5 Euro ermäßigt) an der Ahorn-Squash-Rezeption oder unter Telefon 05251/1371177.

Vor den letzten beiden Duellen der Saison sagt Europameister Raphael Kandra: „Wir treten zum Saisonabschluss in Top-Besetzung an und wollen unsere Tabellenposition mit zwei starken Auftritten noch einmal untermauern“. Am Sonntag sind die Paderborner zu Gast in Bremen. Gegen den Tabellenfünften plant der PSC keine Veränderungen in seiner Aufstellung. Für die Bundesliga-Endrunde sind Paderborn und Diepholz bereits qualifiziert. Diese wird nach einer Sommerpause der Deutschen Squash-Liga vom 12. bis 14. August erneut in Bremen stattfinden.