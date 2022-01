PSC-Doppelsieg in Hasbergen

Erfolgreiche Teilnahme am 3. NRW-Jugendranglistenturnier

Paderborn

Am 3. NRW-Jugendranglistenturnier der Saison 2021/2022 nahmen in Hasbergen insgesamt 34 Jugendliche teil. Der Paderborner SC reiste mit zehn Spielerinnen und Spieler an, von denen Lea-Iris Murrizi und Dennis Welte jeweils ihre Altersklassen gewannen