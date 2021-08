Puchta läuft in die Top-Liste

Warburg

Dieser Lauf geht in seine ganz persönliche Geschichte ein: Marius Puchta vom Laufteam Kassel hat sich am Samstag beim zweiten Bahnmeeting des Warburger Sportvereins in der Diemelaue in 8.41,96 Minuten in die Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes gelaufen. Er zählt nun zu den Top 100 der deutschen Läufer.

Von Tanja Sauerland